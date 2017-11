Compartilhar no Facebook

Vamos desenvolver o rugby? Nós falamos hoje com a pessoa certa! Maurício Migliano, o Mille, diretor de desenvolvimento da CBRu! Papo cabeça no Mesa Oval #89! Com Victor Ramaalho, Marjorie Enya, Diego Gutierrez e Luis Kolle na bancada!

Conecte-se conosco na faixa semanal e rugby da Central 3, com a assinatura do Portal do Rugby.

#semprerugby

Todas as edições da MESA OVAL ficam também disponíveis em http://www.central3.com.br/ programa/mesa-oval/





feed://www.central3.com.br/programa/mesa-oval/feed/

itunes http://www.central3.com.br/programa/mesa-oval/feed/

playerFM https://player.fm/series/central3-podcasts-mesa-oval

Pocketcast http://pca.st/czzz

deezer http://www.deezer.com/show/88646

Stitcher http://stitcher.com/s?fid=82099&refid=stpr