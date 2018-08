A Mesa Oval será excepcionalmente hoje às 15h30 e nosso convidado está brilhando no Super 16. É Thiago Maihara, o “Japonês Voador” do Pasteur, ex jogador dos Tupis e um dos nomes de destaque do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Conecte-se conosco! 15h30 ao vivo no nosso Facebook e na Central 3 para sua dose semanal de #culturaderugby.