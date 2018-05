A Mesa Oval será hoje realmente histórica. No sábado os Tupis conseguiram uma épica vitória sobre a Argentina XV, em jogo de despedida de Ige com a camisa da seleção. Já na segunda-feira foi celebrado o aniversário de 130 anos do SPAC, clube mais antigo do rugby brasileiro.

Juntamos as duas comemorações e receberemos o grande Ige na Mesa Oval junto de Tim Baines, histórico jogador do SPAC e da Seleção Brasileira. Tudo ao vivo à 17h00 na Central 3 e em nosso Facebook. Não perca!