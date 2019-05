O podcast “Mesa Oval” chega à edição 154 com presença de honra de Reuben Samuel a Aristide Guerriero, Treinador e Preparador Físico das Yaras, classificadas para o Circuito Mundial de Sevens 2019-2020 e que se prepara para a disputa de uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020, no fim-de-semana de 1 e 2 de Junho.

Com vastas experiências internacionais, Reuben e Ari compartilharão seus pontos-de-vista, dificuldades, desafios e pontos fortes neste trabalho com o rugby feminino do Brasil.

Uma boa resenha ovalada na religiosa faixa nobre vespertina de todas as Terças na Central 3.

Todas as edições da MESA OVAL ficam também disponíveis em Central 3 ou então procurem pelo MESA OVAL no Spotify e no Deezer.