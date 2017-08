A Mesa Oval chega à sua edição #75 com um mais um grande convidado!

E ele vai esclarecer o calendário de 2018 do rugby nacional: Bernardo Costa Duarte, Diretor de Torneios da Confederação Brasileira de Rugby deixará clara toda a mudança prevista para o rugby de clubes no Brasil no próximo ano, bem como o ranking de clubes.

Victor Ramalho, Guilherme Taveira e Diego Gutierrez estarão à Mesa com uma análise super completa das últimas notícias do rugby nacional e internacional! Semi-finais da Copa do Mundo Feminina com tudo lá na Irlanda! No Hemisfério Sul, começou o “The Rugby Championship” com vitórias dos Boks e dos All Blacks em um fim-de-semana de luto com o falecimento do grande Sir Colin Meads.

E, claro, tem a (espetacular) Kollepedia semanal!

15:15h (hora de Brasília) na CENTRAL 3 Uma Mesa Oval especial de #75, que irá ao ar nesta Terça-Feira (22) ao vivo, a partir das(hora de Brasília) na CENTRAL 3 central3.com.br – Coloquem na agenda!