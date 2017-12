De volta da Europa, os Tupis trouxeram muitos aprendizados e nós conversaremos hoje com um dos protagonistas da Seleção Brasileira, Cléber Dias, o Gelado, terceira linha dos Tupis e da Poli.

Foto: Fotojump