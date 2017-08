A Mesa Oval chega à sua edição #76 com uma convidada de honra!!

Em altura de uma Copa do Mundo feminina de sucesso que se encerrou no último fim-de-semana, ninguém melhor que Mari Segala, que esteve na histórica gira da Seleção Brasileira feminina de XV na Holanda, em 2008, para contar mais sobre a experiência vivida naquele ano e sua análise sobre o último mundial feminino.

Victor Ramalho, Guilherme Taveira e Diego Gutierrez estarão à Mesa e passarão a limpo últimas notícias do rugby nacional e internacional! Black Ferns campeãs do mundo! No Hemisfério Sul a segunda rodada do “The Rugby Championship” com vitória dos Boks em Salta e dos All Blacks que levaram a Copa Bledisloe em um jogo que os Wallabies deram um calorzinho no final.

E, claro, tem a (espetacular) Kollepedia semanal!

15:15h (hora de Brasília) na CENTRAL 3 central3.com.br