A Mesa Oval chega excepcionalmente nesta semana em uma Quarta-Feira para a edição #74 com um convidado mais que especial!

Dono de uma linda trajetória no esporte, tanto no Rio Branco quanto nas Vitórias Régias (antes de a seleção brasileira ser conhecida como “os Tupis”), sendo da comissão técnica da equipe juvenil no mundial do País de Gales em 99 e pioneiro treinador da seleção feminina – de sevens e XV -, Flávio Santos marca presença uma vez mais em nossa mesa para comentar suas impressões sobre o rugby depois de mais de um ano a viver nos Emirados Árabes Unidos.

Victor Ramalho, Guilherme Taveira e Diego Gutierrez estarão à Mesa com uma análise super completa das últimas notícias do rugby nacional e internacional! Copa do Mundo Feminina com tudo lá na Irlanda! No Hemisfério Sul, começa o “The Rugby Championship”!

E, claro, tem a (espetacular) Kollepedia semanal!

Uma Mesa Oval especial de #74, que irá ao ar excepcionalmente nesta Quarta-Feira (16) ao vivo, a partir das 17h (hora de Brasília) na CENTRAL 3 central3.com.br – Coloquem na agenda!