Hoje é finalmente dia de MESA OVAL! O nosso programa semanal de debates sobre a bola oval retorna hoje à Central 3 após uma pausa durante a Copa do Mundo de Futebol. Mas nós seguimos em ritmo de Copa do Mundo – a de rugby sevens, que começa nessa sexta, com participação do Brasil no torneio feminino!

Às 17h00, ao vivo em nosso Facebook, Victor Ramalho, Alê Ferrer e Leandro Mamute receberão ninguém menos que Mari Ramalho, do SPAC, uma das poucas atletas do rugby brasileiro terem jogado duas edições da Copa do Mundo de Sevens – 2009 e 2013! O papo, é claro, será sobre sua carreira e sobre o Mundial que está chegando!

Embarque nessa conosco! Muita #culturaderugby hoje de volta às ondas dos podcasts da Central 3!