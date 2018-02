A equipe do Portal do Rugby recebeu o jogador com mais partidas pela Seleção Brasileira na história: o catarinense João Luiz da Ros, o Ige, do Desterro Rugby Clube!

Um papo de alto nível com Victor Ramalho e Luís Kolle, celebrando as últimas conquistas dos Tupis. E teve ainda conexão internacional com Virgílio Neto, que esteve no Uruguai para acompanhar a classificação dos Teros à Copa do Mundo.

Quer conferir sempre podcasts de qualidade? Acesse Central3.com.br.

O Mesa Oval vai ao ar toda Terça-feira, às 17h00, com muita #culturaderugby

- Continua depois da publicidade -

feed://www.central3.com.br/programa/mesa-oval/feed/

itunes http://www.central3.com.br/programa/mesa-oval/feed/

playerFM https://player.fm/series/central3-podcasts-mesa-oval

Pocketcast http://pca.st/czzz

deezer http://www.deezer.com/show/88646

Stitcher http://stitcher.com/s?fid=82099&refid=stpr