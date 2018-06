Papo aberto, com Luís Kolle, Marie Freire e Ale Ferrer recebendo Rafael Cichon Franz, o Basquetinho, capitão do Tornados de Indaiatuba (líder do Paulista B), ex jogador da Seleção Brasileira Juvenil e militante da causa LGBT na modalidade!

