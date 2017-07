Tivemos a honra de receber o Mr. Xavier Vouga, ex-atleta de Santa Cruz, São Paulo FC, Alphaville TC, SPAC e Rio Branco, além das convocações para as seleções brasileiras de 7’s e XV. Árbitro desde 1999, Xavi conta mais sobre sua trajetória e palpita sobre o futuro da modalidade no país!





Podcast com tudo do rugby nacional e internacional, na faixa nobre vespertina das Terças com a assinatura do Portal do Rugby!

Todas as edições da MESA OVAL ficam também disponíveis em http://www.central3.com.br/

