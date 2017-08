Podcast com tudo do rugby nacional e internacional em faixa nobre vespertina, excepcionalmente desta Quarta, com a assinatura do Portal do Rugby!

Um Pelicano que virou cigano: do Rio Branco para vários clubes do Brasil. Seleção Juvenil e pioneiro na formação da seleção brasileira feminina. De São Paulo ao Dubai, com passagem pelo Nepal! Eis Flávio Santos e suas impressões sobre o rugby. Imperdível.