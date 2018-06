No último fim de semana a arbitragem brasileira esteve representada no Roma Sevens, tradicional torneio de seven-a-side na Itália que teve participação brasileira no passado, com os Tupis jogando o torneio em 2014, 2015 e 2016 e as Yaras em 2011.

A árbitra Nayara Lima esteve no torneio e foi escalada no grupo principal da arbitragem.