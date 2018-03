Por decisão do Conselho de Administração da FRB de 25 de março, foi deferido o pedido do Galícia Esporte Clube para a sua filiação provisória, ficando a aguardar a realização da próxima Assembleia Geral, para ratificação da decisão.

O Galícia Esporte Clube é um dos mais antigos clubes esportivos da Bahia, e foi no seu âmbito que o rugby se instalou em Salvador na primeira década do século XXI.

Este regresso é caracterizado por uma forte aposta nas camadas jovens, mas sem deixar de lado o rugby adulto, e o Galícia Rugby – assim será conhecida a seção de rugby do GEC – disputará o Campeonato Baiano de rugby XV, que terá início em 9 de Junho.

Até lá o time adulto do clube disputará o Circuito de Sevens da Bahia e o Campeonato Estadual de Sevens, havendo a possibilidade de vir a apresentar nesta competição o primeiro time de M-17 do emblema.

A Federação de Rugby da Bahia saúda o Galícia Esporte Clube com amizade e esperança de crescimento da modalidade dentro do clube!



Ymborés investe em Treinadores de Rugby

No dia 25 de fevereiro, o Ymborés enviou 3 de seus atletas para o ‘Curso de Iniciação de Treinadores’, realizado pela Federação de Rugby da Bahia em Valença. No último final de semana (24 e 25), mais dois membros do Ymborés realizaram a segunda etapa do ‘Curso de Treinadores Sevens Nível II” ministrado por Henrique Rocha, Educador da World Rugby e nos dias 07 e 08 de abril enviará mais um atleta para o Rio de Janeiro participar dos cursos ‘Coaching Rugby XV’ e ‘​Rugby Infantil’, sediado pela Federação Fluminense de Rugby e ministrado por educador da World Rugby.

Segundo Deborah Ciarla, educadora da World Rugby, a necessidade de formação como treinador é semelhante à educação formal, que “a relação de Coach e jogador é similar ao Professor e aluno, de modo que transmitir conhecimentos demanda buscá-los constantemente em fontes confiáveis, assim o Rugby crescerá garantindo a segurança e diversão dos praticantes.” A World Rugby é a entidade máxima do rugby no mundo e está sediada em Dublin, na Irlanda. Atualmente, 6 federações estão associadas a ela, através da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu): as federações de rugby dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. A Bahia está em processo de filiação na CBRu.

Dando continuidade neste trabalho de formação, o Educador português Henrique Rocha estará no dia 31 de março passando um treino no campo de Santa Marta aos atletas do clube.