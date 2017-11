Nesta quarta-feira, o Comitê Olímpico Brasileiro teve a reunião de sua Assembleia para a votação de seu novo estatuto. Composta por representantes das 30 confederações com direito a voto (as dos esportes olímpicos), a Assembleia aprovou o novo estatuto com apenas uma proposta importante sendo rechaçada: a de se ampliar o número de votos de representantes de atletas de 5 para 12.

A votação sobre o tema foi parelha, com 14 votos a favor da ampliação e 15 contra. A única confederação que não teve seu voto considerado foi o da CBRu, porque seu representante, Eduardo Mufarej, presidente do conselho da entidade, teve que sair mais cedo da Assembleia. Antes disso, no entanto, Mufarej deixou seu voto expresso a favor da ampliação dos votos dos atletas, o qual, no entanto, foi desconsiderado, por ele não estar presente no momento da votação. Em caso de empate, o presidente da Assembleia daria o voto de Minerva (o desempate), o qual provavelmente seria a favor da ampliação.

A CBRu soltou nota ameaçando entrar na justiça caso seu voto não seja considerado.

Esclarecimento da CBRu:

A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), por meio de seu representante, Eduardo Mufarej, foi a primeira entidade a registrar voto durante a assembleia do Comitê Olímpico do Brasil (COB) ocorrido hoje. O voto da CBRu a favor da participação proporcional de 1/3 de representantes de atletas nas decisões assembleares do COB foi manifestado em viva voz a todos, gravado no sistema do COB e com registro em ata confirmado pela advogada do COB, Dra. Ana Paula. Não resta dúvidas sobre o teor do voto da CBRu. Ninguém se opôs a esse voto. Por motivos pessoais, o representante da CBRu solicitou autorização para ausentar-se do final da assembleia, o que foi consensado pela administração da Assembleia. Após verificar-se um empate em 15 votos, o que causaria o voto de minerva do Diretor Presidente do COB, a CBRu tomou ciência de que determinados membros da Assembleia causaram a desconsideração do voto da CBRu, gerando um placar de 15×14 em favor da limitação de representação dos Atletas para 5 membros. De forma ilegal e sem sustentação jurídica ou estatutária alguma, o voto da CBRu foi desconsiderado. A CBRu encara a decisão com perplexidade. A entidade notificará o COB, buscando a validação de seu voto e a observância ao Estatuto do COB, como forma de Justiça. A CBRu antecipa que a não observância ao Estatuto causará a tomada das medidas administrativas e judiciais, se necessário, para tornar válido seu direito de voto assemblear.