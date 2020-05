O calendário de Rugby para 2020 foi alterado devido às medidas de isolamento pelo mundo e todos os esportes foram afetados. Mas para os fãs do esporte existem diversos filmes e documentários de Rugby para assistir em casa e conhecer ainda mais sobre o esporte. As plataformas de streaming oferecem diversas opções para você acompanhar enquanto os torneios de Rugby estão suspensos.

Com o grande crescimento do esporte pelo mundo diversas produções que contam histórias relacionadas ao Rugby foram lançadas no YouTube, Netflix e Amazon Prime. Além disso, jogos de vídeo game também têm investido muito no Rugby nos últimos anos disponibilizando diversos jogos não somente em PS4 e Xbox mas também para jogar no computador.

Uma grande parte do púbico que conhece o Rugby há menos tempo encontra em jogos de vídeo game uma forma de conhecer mais sobre as regras e funcionamento do jogo. Jogar Rugby vai possibilitar uma imersão no jogo e muito mais entendimento sobre diversas situações adversas que fogem das regras mais básicas do esporte.

Os jogadores de Rugby em vídeo game assim como os que praticam diversos jogos online têm a possibilidade de treinar sem limites e até mesmo contar com alguma ajuda estratégica de outras pessoas ao redor.

Isso acontece com diversos jogos online. Mas no final de tudo o que conta é a competitividade e treinar para ser o campeão traz uma satisfação que independe se existe um prêmio final.

Mas para os fãs de Rugby que já conhecem bem as regras podem aproveitar diversas outras formas de entretenimento relacionadas ao jogo. Muitos filmes e documentários oferecem uma visão mais aprofundada do esporte e até mesmo de como é encarado em outras culturas. Uma desses produções é “Building Jerusalem” que está disponível no Netflix. Essa mistura de documentário e filme inclui diversas entrevistas com jogadores como Jonny Wilkinson e Matt Dawson e cenas de bastidores nunca vistas antes. Esse tipo de filme é tão bem elaborado que prende atenção até mesmo do público que não é conectado ao esporte já que conta a história da memorável vitória do time inglês na copa mundial de Rugby em 2003. Por ser uma produção britânica, você vai precisar conectar a sua conta a um usuário do Reino Unido ou Irlanda para poder assistir enquanto a série ainda não é lançada no Brasil.

Além desses documentários que foram produzidos para algumas plataformas específicas, existem diversos filmes de rugby que nenhum fã pode perder para conhecer mais sobre o esporte. Um clássico muito conhecido é “Invictus”, que baseado em histórias reais retrata como Nelson Mandela usou o esporte para reconstruir o orgulho da nação depois do Apartheid em 1995. Essa grande produção com Morgan Freeman e Matt Damon é um daqueles filmes que valem a pena assistir mais de uma vez e relembra da grandiosidade que o esporte pode significar como agente transformador no mundo.

Mais um filme que retrata muito bem a essência do rugby é “Mercenário”. Essa produção francesa que conta a história de um jogador com pai agressivo que se muda do interior para uma cidade maior na França para jogar profissionalmente. Esse filme curiosamente se refere ao lado mais agressivo do esporte mas para se reportar a uma situação de superação e conquista. Esse filme está disponível em diversas plataformas e pode ser assistido pelo Netflix Brasil.

Saindo um pouco de filmes, um documentário essencial para os fãs de Rugby é “The British&Irish

Lions” que conta a história de um dos times de mais sucesso na história desse esporte. O público vai poder assistir ao espetáculo dos guerreiros “Maoris” com diversas imagens de bastidores e poder ouvir os jogadores como nunca antes. Uma filmagem completa e retratada com muita realidade esse documentário é para ser visto e assistido novamente e uma boa sugestão para ver em família mesmo por aqueles que não conhecem muito sobre o esporte.

Esse documentário pode ser assistido em tanto na televisão pela Sky, como em plataformas de streaming como Apple tv e Amazon Prime. Muitos outros lançamentos de entretenimento relacionados ao Rugby estão programados para ficar disponíveis nas plataformas de streaming também no Brasil e vale a pena esperar.