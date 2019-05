Essa semana teremos um dos grandes jogos desta temporada, o embate entre Leinster x Saracens, os principais craques de Inglaterra e Irlanda decidindo a final da Heineken Champions Cup, a elite do rugby europeu e uma prévia do que poderemos esperar para a Copa do Mundo. Além da Challenge Cup com os franceses do La Rochele contra o Clermont; será que dessa vez o Clermont não pipoca?

