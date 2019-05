Um Brasil expandindo seus horizontes significa calendário recheado para as seleções!

Tupis XV, Yaras 7s e Curumins XV terão pela frente diversos desafios em 2019. As Yaras terão o início da caminhada olímpica e iniciam com o que será o calendário mais encorpado de sua história; os Tupis, além do sul americano, terão test matches contra seleções importantes para se firmar de vez no segundo escalão mundial; e nossos Curumins se preparam para receber em São José dos Campos o Troféu Mundial Júnior!

