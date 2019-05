Finais do rugby europeu de clubes, cada vez mais perto do clima de Copa do Mundo no Japão, dando um indicativo do termômetro de quais jogadores estarão pegando foto no Mundial! Clermont finalmente conseguiu o que ninguém acreditava – nem sua torcida – e faturou o título da Challenge Cup; ao passo que os ingleses do Saracens conseguiram uma virada sensacional sobre os irlandeses do Leinster e faturaram o tricampeonato da Heineken Champions Cup!

