O último jogo entre Nova Zelândia e França foi marcado por um cartão vermelho ao fullback francês Benjamin Fall logo no começo do jogo, que acabou comprometendo o desempenho francês ao longo do jogo, após início consistente da equipe.

Nesta segunda-feira, a comissão disciplina do World Rugby – a federação internacional – analisou o caso e anulou o cartão vermelho, considerando-o equivocado, uma vez que o atleta não teve a intenção de deslocar o atleta neozelandês Beauden Barrett – a evidência está no contato visual constante de Fall com a bola.

O caso trouxe muito debate sobre as atuais recomendações do World Rugby para que os árbitros elevem o tom do rigor com relação a lances perigosos que levam a lesões de cabeça – como o que ocorreu com Beauden Barrett.