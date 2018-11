Nesta quarta-feira (21/11), Gabriel Cacuro, técnico do Pasteur, viajou para um giro de 25 dias pela França onde terá a oportunidade de conhecer diversos clubes do mais alto nível do rugby mundial.

Cacuro chega hoje em Toulouse na França com uma agenda cheia de visitas a clubes. A sua primeira parada será no Stade Toulousain, o Toulouse, maior campeão do Top 14, para 2 dias de imersão e acompanhar o jogo contra o Stade Français, em Toulouse. Depois, terá encontro com internacional irlandês Trevor Brennan. Em seguida, o Cacuro visitará os clubes Albi (Fédérale 1), Montpellier (Top 14) e Bordeaux (Top 14) para 3 dias de imersão em cada um na categoria adulta. Em seguida, visitará o Racing 92 (de Paris, do Top 14) e outros clubes da categoria Fédérale 1 (semi-profissionais) na região das Pyrénnées.

Gabriel Cacuro tem 30 anos, estudou no Liceu Pasteur e é formado em educação física. Gabriel é jogador do Pasteur desde 2004 quando ingressou no núcleo infantil e jogou nas seleções brasileiras de 2005 a 2013 nas categorias juvenil, sub 23 e adulta. Sua posição é hooker. Antes de aceitar o desafio de treinar a equipe A, o Gabriel foi capitão 2015 a 2017 e tem todo o respeito da sua equipe e dos dirigentes do Pasteur.

Em 2018, a equipe Pasteur masculino adulto A foi 4ª no Campeonato Paulista e foi até as 4ª de final no Campeonato Brasileiro, Super 16.