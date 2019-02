A Poli Rugby, equipe profissional campeã brasileira em 2018 e bicampeã paulista anunciou hoje uma campanha especial para a criação do seu uniforme para a temporada 2019. Até o dia 05 de Março os torcedores poderão enviar as suas ideias de design por e-mail e o dono da arte escolhida receberá um kit composto pelo novo uniforme, um boné e um corta-vento do clube.

“Essa campanha vai aproximar ainda a torcida do clube e evidencia nossa preocupação em mostrar o carinho que temos pelos nossos torcedores e ex-atletas. Essa é a primeira de uma série de iniciativas que teremos para 2019”, contou Pedro Mantovani, presidente da POLI Rugby.

Não é necessário ter qualquer conhecimento prévio de design ou Photoshop. Para participar basta produzir uma arte autoral nas cores azul e amarelo e caprichar nos detalhes. A arte vencedora será divulgada no dia 06 de Março.

A Poli Rugby fará sua estreia no Campeonato Paulista de Rugby no dia 16 de Março contra os Templários em casa e essa será a oportunidade para toda a família aproveitar um dia especial junto dos Ratos da POLI. O clube está preparando diversas atividades para quem quer conhecer mais sobre o esporte, inclusive treinos livres e um jogo de Touch Rugby, variação do jogo no qual não são praticados os tackles.

Texto: Comunicação Poli Rugby