Seis atletas do Projeto de Desenvolvimento e Detecção de Talentos da CBRu realizaram na última quarta-feira (08/08) e sexta-feira (10/08), atividades de interação e vivência com alunos do Projeto de Desenvolvimento da Federação Paulista de Futebol.

Durante duas manhãs os atletas da Brasil Rugby puderam compartilhar os valores do rugby (Integridade, Paixão, Solidariedade, Disciplina e Respeito) através de atividades praticando rugby, em um dos campos dentro do complexo do Nacional Atlético Clube, na Barra Funda, em São Paulo. Todos jogaram futebol e muito rugby. A maioria dos jovens do projeto da FPF não tinha sequer ouvido falar no nome, rugby. A interação entre modalidades diferentes também promove o contato com novo repertório cultural e de práticas esportivas distintas.

Ao final das atividades, os atletas do Projeto de Detecção de Talentos da CBRu, presentearam um dos meninos com uma bola oficial de jogo da Seleção Brasileira. Todos os envolvidos, atletas e staff certamente se divertiram e apreenderam com a prática das atividades esportivas. Iniciativas como essa mostram a importância da cultura do esporte e sua prática, que é capaz de superar gigantes obstáculos existentes em nossa sociedade para abrir os olhos e dar oportunidades de uma vida melhor as comunidades e população desprovidas de recursos.

Entenda o Projeto de Desenvolvimento e Detecção de Talentos da Confederação Brasileira de Rugby: Jovens de diferentes cidades e Estados são selecionados pelo staff de projetos da CBRu, para participar de um programa interdisciplinar de aperfeiçoamento no Rugby de alto rendimento. Os atletas são acompanhamentos em diversas áreas; técnica, física, emocional e social para que recebam o suporte necessário para seu desenvolvimento pessoal e profissional de maneira integral e responsável.

Texto: CBRu