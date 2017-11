Compartilhar no Facebook

ARTIGO COM VÍDEOS – O World Rugby anunciou hoje os finalistas aos prêmios de melhor jogador e melhor jogadora do mundo de sevens de 2017. Foram nomeados três finalistas para cada categoria e os vencedores serão conhecidos no dia 26 de novembro, na festa anual de premiação da entidade.

Entre as mulheres, são duas neozelandesas e uma canadense no páreo, enquanto entre os homens concorrem um estadunidense, um sul-africano e um fijiano. Nenhum candidato ganhou o prêmio anteriormente.

Finalistas

- Continua depois da publicidade -

Melhor jogador de sevens

Perry Baker (Estados Unidos)

Rosko Specman (África do Sul)

Jerry Tuwai (Fiji)





Melhor jogadora de sevens

Ghislaine Landry (Canadá)

Michaela Blyde (Nova Zelândia)

Ruby Tui (Nova Zelândia)





Vencedoras do prêmio:

2016 – Charlotte Caslick (Austrália)

2015 – Portia Woodman (Nova Zelândia)

2014 – Emilee Cherry (Austrália)

2013 – Kayla McAlister (Nova Zelândia)

Vencedores do prêmio:

2016 – Seabelo Senatla (África do Sul)

2015 – Werner Kok (África do Sul)

2014 – Samisoni Viriviri (Fiji)

2013 – Tim Mikkelson (Nova Zelândia)

2012 – Tomasi Cama (Nova Zelândia)

2011 – Cecil Afrika (África do Sul)

2010 – Mikaele Pesamino (Samoa)

2009 – Ollie Phillips (Inglaterra)

2008 – DJ Forbes (Nova Zelândia)

2007 – Afeleke Pelenise (Nova Zelândia)

2006 – Uale Mai (Samoa)

2005 – Orene Ai’i (Nova Zelândia)

2004 – Simon Amor (Inglaterra)