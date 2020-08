Tempo de leitura: 3 minutos

Estamos acostumados a assistir aos jogos das grandes seleções de rugby na TV, mas as culturas de três dos países mais tradicionais do esporte são pouco conhecidas aqui no Brasil. Por isso, trouxemos três receitas fáceis de fazer, para ver os jogos saboreando a culinária típica das regiões: uma australiana, uma neozelandesa e uma sul-africana.

África do Sul – Bobotie

O Bobotie é um prato típico dos malaios-do-Cabo, etnia segregada no Apartheid sul-africano. Hoje, a receita que mistura carne e frutas se tornou uma tradição nacional.

Ingredientes: 1 kg de carne moída; 1 fatia de pão; 1 xícara de leite; 12 amêndoas; 1 cebola; curry; cúrcuma; 75g de uvas passas; 10 damascos; 2 limões; 2 ovos; sal e pimenta.

Como fazer: corte o pão e coloque-o em uma tigela. Depois, jogue meia xícara de leite, deixe de molho por 3 minutos e amasse o pão. Frite a cebola por 5 minutos, tire-a do fogo e coloque em uma forma. Na mesma forma, jogue a carne moída, as frutas, os temperos e as amêndoas e esprema os limões na mistura. Em outro recipiente, bata os dois ovos com meia xícara de leite, e jogue-os em cima da mistura que está na forma. Então, é só assar por 45 minutos (ou até a carne ficar cozida e o ovos se incorporem à massa).

Austrália – Costelinha ao molho Barbecue

Essa receita australiana já se popularizou em todo o mundo, mas o tempero típico do país ficou um pouco esquecido. Se você tiver a possibilidade, asse a costelinha no forno a lenha, que deixa o prato com um sabor ainda mais especial.

Ingredientes: 1 kg de costelinha de porco; 150g de cebola; 2 folhas de louro; meio maço de salsinha; meio maço de manjericão; 2 limões; 5 dentes de alho; 200 g de molho barbecue; 200 ml de vinho branco; sal e pimenta.

Como fazer: Tempere a costelinha com o sal, a pimenta e os limões e deixe curtindo. Bata a cebola, o louro, a salsinha, o manjericão, o alho e o vinho branco no liquidificador. Coloque a costela em uma refratária e jogue a mistura do liquidificador por cima. Asse até perceber que a carne e o osso se separaram. Depois, aqueça o molho barbecue e jogue por cima da costelinha recém-tirada do forno.

Nova Zelândia – Pavlova

Para finalizar, a receita do doce mais típico da Nova Zelândia – mesmo que os australianos reivindiquem a autoria da receita. A história da Pavlova é cheia de curiosidades que explicam a razão pela qual é tão tradicional no país.

Ingredientes: 2 xícaras de frutas sortidas (kiwi, morango, amora, framboesa, uva); 1 caixa de creme de leite; açúcar; essência de baunilha; vinagre branco; amido de milho; 3 claras.

Como fazer: bata as claras em neve, sem deixar endurecer e coloque uma xícara de açúcar sem parar de mexer. Adicione uma colher de chá de essência de baunilha, uma de vinagre branco e uma de amido de milho, e continue batendo. Coloque 1/3 dessa mistura em uma forma redonda. Com o resto da mistura, crie bolinhas e coloque em cima. Coloque para assar até ficar com consistência de suspiro.

Depois, bata o creme de leite até adquirir a textura de chantilly e jogue-o em cima do suspiro. Depois, é só acrescentar as frutas cortadas em cima de tudo.