Esse é o tipo de fim de semana que o rugbier gosta, com 5 jogaços na tela da TV! O destaque, é óbvio, vai para o retorno do rugby à TV aberta! Isso mesmo: a Rede TV! exibirá no sábado, 15h00, ao vivo os Tupis, com a grande final do Sul-Americano entre Brasil e Colômbia, valendo o inédito título da competição para os Tupis – que poderão erguer a taça para o país todo ver.

A ESPN também levou a bola oval de volta à sua tela, com as duas semifinais da Aviva Premiership, o Campeonato Inglês, que ganham a tela da ESPN+. Você começa o dia vendo Saracens e Wasps e depois curte Exeter e Newcastle, tudo antes do jogo do Brasil.

Os canais ESPN, é claro, ainda seguem com o Super Rugby no Watch, em outra rodada quente, e também trazem à tela o documentário “Especial Rugby Inclusivo”. Ponha na agenda!

Mas tem mais dois jogos ainda na TV e eles são na tela da francófona TV5 Monde, que mostra o mata-mata do Top 14, o Campeonato Francês. Na sexta tem Toulon contra Lyon e no sábado Toulouse contra Castres.

- Continua depois da publicidade -

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 18 de maio

00h00 – Documentário – Especial Rugby Inclusivo – ESPN – Inédito

04h35 – Super Rugby – Hurricanes x Reds – Watch ESPN AO VIVO

16h00 – Top 14 – Repescagem para as Semifinais: Toulon x Lyon – TV5 Monde AO VIVO

Sábado, dia 19 de maio

02h15 – Super Rugby – Sunwolves x Stormers – Watch ESPN AO VIVO

04h35 – Super Rugby – Blues x Crusaders – Watch ESPN AO VIVO

06h45 – Super Rugby – Waratahs x Highlanders – Watch ESPN AO VIVO

08h25 – Aviva Premiership – Semifinal: Saracens x Wasps – ESPN+ AO VIVO

10h05 – Super Rugby – Sharks x Chiefs – Watch ESPN AO VIVO

11h00 – Top 14 – Repescagem para as Semifinais: Toulouse x Castres – TV5 Monde AO VIVO

11h25 – Aviva Premiership – Semifinal: Exeter Chiefs x Newcastle Falcons – ESPN+ AO VIVO

12h15 – Super Rugby – Lions x Brumbies – Watch ESPN AO VIVO

14h00 – Documentário – Especial Rugby Inclusivo – ESPN Extra – Reexibição

15h00 – Sul-Americano – Brasil x Colômbia – Rede TV! – AO VIVO

18h40 – Super Rugby – Jaguares x Bulls – Watch ESPN AO VIVO