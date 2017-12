Contagem regressiva para o Ano Novo e nós voltamos um pouquinho no tempo para relembrar setembro e outubro, meses decisivos no rugby nacional!

Jacareí e Farrapos fazem final alucinante e inédita no Super 8

O Super 8 foi atração em setembro, com seu mata-mata decisivo, e em outubro, a grande final opôs dois times que jamais haviam ido tão longe na competição: Jacareí e Farrapos. A final talvez foi a mais empolgante da história, com os gaúchos largando na frente mas levando uma épica virada nos instantes finais da partida, rendendo ao Jacareí o título brasileiro em inacreditáveis 18 x 15 em Blumenau. Para ficar na retina para sempre.







- Continua depois da publicidade -

Oito times sorriem na Taça Tupi

Já a segunda divisão, a Taça Tupi, premiou o Band Saracens, que se sagrou campeão com sobras, vencendo todos os seus jogos, incluindo uma final de 41 x 26 sobre o Charrua.

O campeonato foi marcado tanto por uma briga quente pela promoção como por polêmica ligada ao regulamento. Como em 2018 o Campeonato Brasileiro passará a ter 16 times, nada menos que 8 da Taça Tupi 2017 seriam promovidos. BH Rugby, Guanabara, Charrua, San Diego, Pé Vermelho e Templários, além do Band, fizeram sua parte parte e conseguiram as sonhadas promoções, mas o Rio Branco, que não venceu nenhum jogo, conseguiu sua volta à elite por conta de uma divisão de grupos que garantiu que todos os times do Grupo A já estivessem promovidos sem jogarem. Pior para o Niterói, que descobriu tarde a situação e ficará mais um ano na segundona.

Liga vem aí? E a Currie Cup?

Outubro também foi mês de muita expectativa pelo anúncio de criação da Brasil Pro Series, uma liga brasileira profissional ainda em construção, prometida para estrear em 2018. O anúncio foi feito, agora resta ver a evolução do projeto no próximo ano.

Antes disso, em setembro, outro anúncio foi muito comentado, com a CBRu revelando que está trabalhando para a inclusão do Brasil na Currie Cup, o Campeonato Sul-Africano, para os próximos anos. A se ver.

All Blacks tornam The Rugby Championship treino de luxo

No rugby internacional, o Rugby Championship caminhou com um banho dos All Blacks sobre seus oponentes. A Nova Zelândia venceu todos os seus 6 jogos sem maiores problemas e ergueu a taça de novo de forma invicta. Entre as vitórias da Nova Zelândia esteve um avassalador 57 x 00 sobre a arquirrival África do Sul – a maior vitória na história do confronto. Tropeço só veio contra a Austrália, na Bledisloe Cup 3, em partida que lavou a alma do rugby aussie, de ano tão terrível.