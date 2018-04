A CBRu organizará nesse sábado, 28, às 10h00, no Ginásio Mauro Pinheiro, no Complexo Esportivo Ícaro de Castro Melo, em São Paulo, os “Rugby Games”, uma iniciativa promocional do esporte que colocará atletas dos Tupis e das Yaras competindo com atletas de Futebol, Atletismo, Crossfit, MMA (UFC), Handebol e Strongman. As entradas para o ginásio são gratuitas.

Os atletas irão competir divididos em duas equipes: Brasil Rugby x Estrelas do Esporte, em um percurso com cinco desafios de habilidades inspirados nos fundamentos do rugby.