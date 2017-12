ARTIGO COM VÍDEO – Os E-Sports estão cada vez mais em evidência no mundo, impulsionados por uma indústria de games que cresce sem parar. Enquanto todos os esportes globais têm forte presença no mundo dos jogos virtuais, o Rugby tem presença apenas discreta e muito poucos constante.

O último jogo de relevância produzido de rugby é o Rugby Challenge 3, lançado em 2016. Sua quarta edição ainda não está confirmada, mas certamente a falta de bons jogos de rugby incomoda os rugbiers gamers.

Em 2017, quem atacou com tudo no mundo virtual foi o Rugby League, o rugby de 13 jogadores. A Big Ant Studios lançou jogo novo neste ano, o Rugby League Live 4, disponível para PlayStation 4, Xbox One e PC Steam, sempre tendo como destaque a NRL (a liga australiana) e a Super League (a liga inglesa). O jogo foi lançado no meio do ano na Oceania, Reino Unido e Estados Unidos.

Para além disso, o Rugby League Live 4 ganhará uma extensão da Copa do Mundo da modalidade, a ser lançada amanhã, dia 18, nas mesmas regiões.

Para o Union, o mercado já está clamando por uma novidade.