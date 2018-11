Japão 2020 ainda está longe, mas o gostinho de Jogos Olímpicos chega cedo para 24 escolas da rede pública de ensino nessa quinta, com a realização de mais uma edição das Olimpíadas Estudantis, organizado pela Prefeitura da cidade de São Paulo. O evento abraçou o Rugby Tag e rapidamente a modalidade se tornou uma das mais populares, com a expectativa da competição receber mais de 500 alunos da categoria M14 (meninos e meninas até 14 anos jogam em equipes mistas) no CEU Meninos nessa quinta das 9h até às 15h.

O Rugby Tag é um formato sem contato físico do Rugby, e é utilizado ao redor do mundo como forma de introduzir o esporte nas categorias infantis sem prejuízo da dinâmica do jogo. Cada partida tem duração de dois tempos de 10 minutos e o objetivo é levar a bola até a meta (chamado de ingoal) adversária. Para conter o avanço adversário, os alunos precisam puxar uma das fitas colocadas na cintura do portador da bola para parar a jogada, e cada equipe tem cinco tentativas para alcançar o ingoal. O ponto é chamado de Try, e ao contrário da versão de contato, onde vale 5 pontos, no Tag, cada try vale 1 ponto se marcado por meninos e três quando anotado por meninas, o que faz com que os alunos trabalhem noções de estratégia e trabalhem em equipe para atingir a vitória.