ARTIGO COM VÍDEO – Durante os meses de junho e julho, a Nova Zelândia recebeu o tour do British & Irish Lions, depois de doze anos de esperar. Desta vez, o Portal do Rugby esteve lá para ver de perto um dos encontros mais esperados do Rugby mundial!

Aproveitando a ocasião, o HP deu uma esticada pelo país atrás de alguns dos mais importantes marcos do Rugby e seus pontos turísticos, e agora traz para você a série Rugby Trip, que ajudará os fãs do esporte a planejar a sua viagem pela kiwilândia.

No primeiro episódio:

Albert Park

La Cigale street market

Wynyard Quarter

Sky Tower

Eden Park

Está de malas prontas para lá? Tem dúvidas sobre o país? Assista o vídeo e deixe seus comentários, estamos prontos para responder e ajudar a planejar a sua viagem.