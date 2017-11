No sexto episódio da série, HP dá uma paradinha em Palmerston North, cidade a duas horas da capital Wellington para conhecer o museu do Rugby neozelandês, que mostra através de objetos históricos como camisas, bolas, jornais, fotos e acessórios, a evolução do Rugby no país desde o seu surgimento, no século XIX até os dias atuais, passando pelas grandes conquistas em todas as categorias.

E tem até um espaço para desfilar sua habilidade e ver se dá pra impressionar o Steve Hansen.

Uma passeio obrigatório para quem é apaixonado por Rugby!

Confira no vídeo e siga acompanhando a Rugby Trip