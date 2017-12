O Rugby trip finalmente chega à capital neozelandesa “Windy Welly” ou a “menor capital do mundo”, dois apelidos que dizem muito sobre a cidade portuária que tem vibe hipster e é a casa do Hurricanes.

Nesse episódio, o HP te leva por um passeio no Te Papa, Jardim botânico e Monte Victoria e ainda dá com a cara na porta do Westpac Stadium, fechado devido o jogo do Lions.