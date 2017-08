Hora de conferir o segundo episódio da série #RugbyTrip, gravada durante a viagem dos British and Irish Lions à Nova Zelândia!

Neste episódio, o HP seguiu em Auckland para conferir a primeira partida entre as duas potências do rugby e ainda deu uma passada no War Memorial Museum, o primeiro museu do país.

Está de malas prontas para a Nova Zelândia? Deixe suas dúvidas nos comentários e vamos ajudar a colocar mais Rugby nas suas viagens.

Clique aqui para conferir o episódio 1.