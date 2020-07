Tempo de leitura: 2 minutos

Enquanto ainda estamos sem saber quando poderemos voltar a treinar rugby e vivendo com as preocupações da pandemia, fica um pouco difícil manter a motivação e a forma estando em casa. Para quem está acostumado com competitividade e coletividade, treinar sozinho pode ser um desafio enorme.

Atualmente, a internet é uma grande aliada na manutenção da boa forma, principalmente para aqueles que precisam de um incentivo. Há uma grande variedade de aplicativos que fornecem lições de treinamentos caseiros. Com eles, é possível escolher o tamanho do espaço, os equipamentos disponíveis e o nível de intensidade desejado. Depois, colocando informações básicas como peso e altura, você recebe todo um cronograma de treinos.

De acordo com uma análise feita pelo Guia de Bem Estar, os cinco melhores aplicativos para guiar os treinamentos em casa são o Nike Training Club, o Exercícios em Casa, o Adidas Runstatic, o Endomondo e o FitNotes.

- Continua depois da publicidade -

Para adaptar os exercícios funcionais para o rugby aos espaços de casa, é fundamental conversar com os colegas e outros praticantes do esporte. Veja o que eles estão fazendo para se manter em forma e se inspire. Uma ótima ideia para esse momento de isolamento é marcar treinos online, cada um em sua casa se apoiando mutuamente através das videoconferências. Essa estratégia vem sendo muito usada por esportistas de diversas modalidades e ajuda a manter a motivação, além de oferecer um monitoramento externo, que ajuda a realizar as atividades de maneira correta.

A falta de equipamentos é uma limitação, mas não pode comprometer a rotina de exercícios. Para auxiliar, é possível aproveitar objetos que temos em casa e utilizá-los nas atividades: sacos de alimentos, malas cheias, galões de água. Porém, no caso dos exercícios com peso, é muito importante conhecer os limites do próprio corpo e ter total noção dos movimentos corretos, então só faça se você já tiver esta segurança.

É importante também tomar muito cuidado com a alimentação. Um longo período sem jogar já pode comprometer a forma, então temos que fazer o máximo possível para equilibrar essa perda em nossa rotina alimentar. O principal é evitar os excessos. Para isso, é muito útil estar alinhado com as pessoas que moram em sua casa, pois dessa maneira todos se incentivarão na rotina saudável.

Estar com a mente boa é o alicerce para manter a disposição para os exercícios e para regular a rotina alimentar. Por isso, é importantíssimo se afastar do estresse do dia-a-dia para conseguir realizar as práticas físicas em condições de adversidade.

Manter a rotina de horários de exercícios ajuda muito nesse processo de relaxamento, pois isso preparará a mente para “se desligar” do mundo naquele momento, dando mais capacidade de concentração nas atividades. O foco e a concentração ajudam até a prevenir lesões, que podem ser resultado de uma distração e consequente realização errada dos movimentos.