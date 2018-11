Reconhecido nacionalmente pelos seus diversos projetos educacionais e de fomento ao Rugby, o Clube e Escola de Rugby Samambaia guardou para o último mês do ano seu maior evento: a RFW’18. Com uma extensa programação que ocorre entre os dias 02 e 08 de dezembro, o evento reúne um total de 14 ações, dentre cursos, capacitações, workshops, festivais interescolares e um Torneio Aberto comandado pela nova Federação Brasiliense (FBRu), além da Festa “Beile&Rugby&Favela”, um grande encerramento com a cara da comunidade.

Além de cursos já tradicionais, como o “Rugby Escolar N1” – que já capacitou mais de 450 professores locais nos últimos quatro anos – e do “Rugby Integral”, metodologia que garantiu ao clube as duas indicações como semifinalista do Prêmio Itaú-Unicef, o Samambaia aposta na RFW’19 para lançar diversas novas capacitações. De acordo com o Diretor Executivo do clube, Cauan Felipe, “a Rugby Fun Week serve como um grande laboratório de desenvolvimento do clube e que oportuniza a validação das metodologias que estão sendo trabalhadas; a ideia é testarmos novos cursos e validar as melhorias que identificamos ao longo dos projetos para construir o melhor portfólio de capacitações possível para o ano seguinte”.

Dentre os destaques desta edição, estão os cursos “Rugby: uma ferramenta para mediação e redução de conflitos”, que aborda as diversas estratégias para mediar o conflito entre jovens e crianças, especialmente no ambiente escolar; e o de “Gestão no Esporte e em Projetos Sociais”, no qual os participantes poderão conhecer as principais ferramentas e boas-práticas adotadas pelo clube em suas áreas de gestão e governança.

Por enxergar a Rugby Fun Week pela ótica da experimentação, o Rugby Samambaia ainda garante que os valores das inscrições saem a preço de custo, ofertando cursos completos a partir de R$ 25. Os interessados podem conferir mais detalhes e fazer suas inscrições pelo site www.rugbysamambaia.com.br/rfw.