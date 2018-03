Nesta sexta-feira, o Comitê Olímpico Brasileiro realizou eleições para vice presidente e para os membros de seus conselhos de administração e ética. Ex presidente da CBRu, Sami Arap Sobrinho foi eleito para o Conselho de Ética. A CBRu publicou uma nota:

“A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) comemora o resultado as eleições no Comitê Olímpico do Brasil, realizadas nesta sexta-feira (23), no Rio de Janeiro. O pleito recebeu seu quórum máximo de eleitores, com 49 votantes, e elegeu nomes para a vice-presidência, Conselho de Ética e Conselho de Administração. Sami Arap Sobrinho, ex-presidente da CBRu, foi o candidato não independente mais votado para o Conselho de Ética (24 votos).

‘Foi um resultado muito importante, pois foi fruto de um movimento encampado pela CBRu, de dar maior representatividade aos atletas. Sem dúvida eles tiveram um papel muito importante na eleição de hoje. A luta pela elevação da sua representatividade não foi em vão. Estamos em um momento de nítida evolução de governança no COB’, afirmou Eduardo Mufarej, Presidente da CBRu.

‘Trabalho pela governança e conformidade no esporte desde a fundação da CBRu, em 2010. Estou muito orgulhoso pelo reconhecimento do colégio eleitoral do COB. Espero continuar agregando valor ao esporte brasileiro’ disse Sami Arap Sobrinho.”

Vice-presidente

Marco La Porta – 44 votos

Conselho de Administração (Membros Independentes)

Sergio Rodrigues – 36 votos

Carlos Osso – 23 votos

Conselho de Administração (Membros das Confederações)

Judô – Silvio Acácio Borges – 39 votos

Golfe – Euclides Antônio Gusi – 33 votos

Desportos no Gelo – Matheus Bacelo de Figueiredo – 32 votos

Vela – Marco Aurélio de Sá Ribeiro – 30 votos

Boxe – Mauro José da Silva – 29 votos

Canoagem – João Tomasini Schwertner – 28 votos

Esgrima – Ricardo Pacheco Machado – 24 votos

Karatê – Luiz Carlos Cardoso do Nascimento – 21 votos (24 a 22 no desempate com o Levantamento de Pesos)

Conselho de Ética

Alberto Murray – 35 votos (membro independente)

Caputo Bastos – 26 votos (membro independente)

Ney Bello – 26 votos (membro independente)

Sami Arap – 24 votos (membro não independente)

Bernardino Santi – 23 votos (membro não independente)