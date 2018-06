Uma parceria entre o São José e a Unesp irá beneficiar jovens do projeto social do clube nos próximos meses com tratamento odontológico gratuito. Os adolescentes que integram o programa receberão atenção especial de alunos e professores do curso de odontologia da universidade.

O primeiro ato da parceria foi realizado na última segunda-feira, 11, quando alunos do projeto social do São José receberam uma palestra sobre higiene bucal e traumas esportivos, no campus da Unesp de São José dos Campos. Após a palestra, os adolescentes ainda participarem de diversas brincadeiras, com o objetivo de ensinar de maneira lúcida e fixar o aprendizado.

Com o intuito de prestar assistência odontológica e levar conhecimento de outras áreas relacionadas a saúde aos participantes, o projeto espera uma melhora na saúde bucal, na auto-estima e qualidade de vida dos adolescentes. O programa terá duração de pouco mais de seis meses, oferecerá aos jovens clareamento dentário, e aos que necessitarem de um tratamento completo, também um protetor bucal moldável.

Foto por: Fábio Lapa

Texto por: Assessoria de imprensa – São José