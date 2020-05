Na manhã da próxima quarta-feira, 6, o São José participará de uma ação voluntária em prol do Movimento Covid-19 SJC Sem Fome. Atletas da equipe Masculina e Feminina irão auxiliar a montagem dos kits de emergência que serão destinados às famílias carentes da cidade que tiveram situação agravada devido à pandemia.

Seguindo todas recomendações para evitar o contágio, a ação será no Fundo Social de São José dos Campos, localizado no interior do Parque Roberto Burle Max (Parque da Cidade) e reunirá atletas e representantes do Programa Dedica Mais da DMCard.

A Medalhista do Pan-Americano, Edna Santini, é uma das atletas do São José envolvidas nessa ação voluntária e fala da sensação de estar com o clube em uma causa tão nobre:

“É um sentimento de orgulho ver o São José, um grande clube usar toda sua força na cidade para ajudar a quem mais precisa. É muito gratificante e animador, pois estamos podendo viver na prática os valores do Rugby” conta Edna.

Neste período de isolamento social, Edna destaca o quanto pode ser difícil enfrentar este momento e demonstra o quão importante são os ensinamentos dos princípios e valores praticados na modalidade. Utilizados não somente para se desenvolver na prática esportiva, mas principalmente na vida pessoal de todos seus praticantes:

“O Rugby é muito reconhecido pelos seus valores que são o Respeito, Integridade, Paixão, Solidariedade e Disciplina. E eles se encaixam num momento como esse, da pandemia, na qual estamos vivendo. É a hora de realmente viver esses valores e pôr em prática cada um deles todos os dias. Acho que assim podemos fazer uma grande diferença” completa a atleta.

O Movimento Covid19 São José Sem Fome, surgiu com o intuito de mitigar um dos problemas agravados pela pandemia do Corona Vírus, que é a fome. A ação arrecada e distribui de forma gratuita alimentos e kits higienes para pessoas em risco social da cidade. Com pontos de distribuição espalhados pela cidade e vaquinhas on-line o movimento já ajudou cerca de 6 mil famílias da cidade. Mais informações disponíveis no site: www.sjcsemfome.com.br.

O São José conta com o patrocínio de Sistema de Ensino Poliedro, DMCard, Vinac Consórcios e Grupo São José Saúde. Apoio de Sanrad Esportes, Emercor e Plani. O projeto é uma realização da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

Serviço

São José participa de Ação Voluntária em prol do Movimento Covid19 São José Sem Fome

Data: 06/04/2020 (quarta-feira)

Horário: 08h às 12h

Local: Fundo Social de São José dos Campos (Av. Olivo Gomes, 100 – São José dos Campos)

TEXTO: Assessoria de Imprensa São José Rugby