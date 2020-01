Neste início de 2020, o SESC está trazendo para suas atividades a reflexão sobre a mulher no esporte!

Nos próximos dias acontecerão muitas atividades dentro das unidades do SESC, apresentando esportes onde as mulheres se destacaram, e o rugby é um grande exemplo, já que a seleção feminina atingiu maior destaque mundial nos últimos dez anos.

Entre os dias 9 e 16 de janeiro, no SESC Consolação, a mulherada vai dominar tudo, com as treinadoras Rafaela Turola (Band Saracens) e Mariana Ramalho (SPAC) realizando clínicas para novos praticantes das 18h30 às 21h30 e ao longo dos meses de janeiro até março estão previstas ainda rodas de debate onde o papel da mulher no esporte será discutido.

A organização do evento é da Hug-B, acompanhe para saber mais informações.