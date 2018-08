O Prêmio Laureus é o famoso “oscar do esporte” e sua premiação ocorreu em 2018 no mês de fevereiro. Porém, a entidade organizadora do Laureus criou prêmios mensais, que são os momentos esportivos do mês – o momento mais marcante do mundo esportivo é eleito com votação popular.

O mês de junho de 2018 foi do rugby, com a África do Sul ganhando as atenções. Naquele mês, Siya Kolisi se tornou o primeiro capitão negro da história dos Springboks e o momento teve o justo reconhecimento.