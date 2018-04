Clubes de rugby de São Luís organizam campanha de arrecadação para Tuntum. As cinco agremiações ativas na capital estão arrecadando alimentos e materiais de higiene pessoal em quatro pontos na cidade e nos locais de treino da modalidade esportiva

São Luís – Os clubes de rugby de São Luís lançaram na manhã desta quarta-feira (11) uma campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene pessoal para serem doados aos desabrigados pela enchente do riacho Tuntum. Trata-se da campanha “SOS para Tuntum: O Rugby está com vocês!”, que reuniu seis clubes da modalidade – Associação Maranhão Rugby (AMARu), do São Luís Rugby Club, do Suçuaranas Rugby, do Sindicato da Primeira Linha, do Saint Patricks Rugby (SPAC-MA), Confraria Rugby.

“Solidariedade é um dos cinco pilares do Rugby e por isso os clubes da modalidade na capital não poderiam ficar alheios ao que está acontecendo a cidade de Tuntum e aos nossos companheiros de campo Cocais Rugby, que é o primeiro clube de rugby no inteiro do estado. Por isso nos unimos e estamos arrecadando alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal”, disse Tiago Mitoso, um dos organizadores da iniciativa.

Os donativos podem ser entregues em quatro pontos de coleta de donativos – o restaurante Prada Obrigatória, na Ponta D’Areia; na casa de Shows Tom Music, na avenida São Luís rei de França e nas academias Fitness Club e Personal Group, na avenida dos Holandeses – e nos locais de treino dos cinco clubes que organizaram a iniciativa.

“Os rugbiers (praticantes de rugby) estão puxando a iniciativa mas qualquer pessoa pode se juntar a iniciativa para dar um pouco de conforto para os nossos conterrâneos que estão passando necessidade. Vamos juntar esforços com outras ações do tipo para fazer estas doações chegarem a cidade o mais rápido possível”, afirmou Victor Santos, presidente de um dos clubes que organizou a campanha “SOS para Tuntum: O Rugby está com vocês!”.

O rugby é um esporte que vem sendo praticado com regularidade no Maranhão desde 2011. No ano seguinte, o primeiro clube do estado, a AMARu foi vice-campeão da Copa Nordeste de Rugby XV, competição que foi descontinuada. Desde então, vários outros clubes surgiram na capital e, em 2016, no interior – o Cocais Rugby, de Tuntum.

Hoje, São Luís sedia em setembro, desde 2012, uma das mais tradicionais competições regionais de rugby do Nordeste – o São Luís Sevens – e o esporte reúne cerca de 150 praticantes regulares em torno de seis clubes na capital e outros 30 no interior. “O esporte está passado por um momento de reorganização, mas deverá crescer muito ainda à medida que os clubes estejam mais estruturados”, comentou Ernesto Batista, outro organizador da campanha “SOS para Tuntum: O Rugby está com vocês!”.