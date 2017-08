Spago pai, Spago filho! Hoje o Mesa Oval será de rugby em família azul e branca, porque receberemos Federico Spago, veterano ilustre do SPAC e do Keep Walking, e seu filho Rafael “Raj” Spago, um dos promissores nomes do elenco do SPAC, com passagem pelo rugby sul-africano e seleção! Ambos estarão também de olhos e ouvidos no irmão mais novo de Raj, Lucas, que está no momento com a Seleção Brasileira Juvenil no Uruguai!

E, claro, os Curumims serão assunto para os Spagos e a dupla do microfone José Guilherme Taveira e Diego Gutierrez, que conduzirão o programa desta terça-feira, ao vivo, às 15h15, no Facebook Live do Portal do Rugby e na Central 3!

O quarteto ainda debaterá as semifinais do Super 8 e tudo o que rolou no rugby nacional, com Super 8, Taça Tupi, e muito mais. E não precisa nem falar que a Kollepédia não vai faltar!

Podcast com tudo do rugby nacional e internacional, na faixa nobre vespertina das Terças com a assinatura do Portal do Rugby!