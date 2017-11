Maior cidade da Austrália e coração do rugby do país, do League e do Union, Sydney terá uma mudança completa em breve em seus estádios.

Os dois principais estádios da cidade, o ANZ Stadium, onde os Wallabies (a seleção australiana) costuma mandar seus jogos mais importantes, e o Allianz Stadium, casa dos Waratahs, do Super Rugby, ambos também palcos da NRL (a liga de Rugby League), serão demolidos e darão lugar a novas arenas.

Com 83 mil lugares atualmente, o ANZ Stadium, o Stadium Australia, que foi construído como o estádio olímpico dos Jogos Olímpicos de 2000, será substituído por um estádio um pouco menor, com 75 mil lugares e de maior proximidade do espectador com os atletas. As obras deverão começar em 2019.

Já o Allianz Stadium, o Sydney Football Stadium, que hoje tem capacidade para 40 mil pessoas, será modernizado e reduzido para 30 mil lugares, com o objetivo também de melhorar a experiência do torcedor (foto abaixo). As obra nele também ocorrerão a partir de 2019 e a expectativa é que os dois estádios sejam concluídos em 2021.

Enquanto as obras acontecem, o rugby de Sydney terá como palco o novo Western Sydney Stadium, arena de 30 mil lugares que está em obras no momento e deverá ser concluída em 2019. Com isso, os 9 clubes de Sydney que jogam a NRL, os Waratahs, os Wallabies, os Kangaroos (seleção nacional de League) e os Blues (seleção estadual cde League, que joga o State of Origin) passarão a contar com 3 arenas principais no futuro próximo.

Foto: Austadiums