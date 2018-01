Compartilhar no Facebook

Ela já veio e está voltando! A Taça Webb Ellis, o troféu dado ao campeão da Copa do Mundo de Rugby, teve hoje o roteiro de seu tour mundial revelado. A taça percorrerá todos os continentes entre 2018 e 2019 em seu caminho até o Japão, onde a Copa do Mundo será realizada no próximo ano.

Em seu trajeto, a Taça Webb Ellis passará pelo Uruguai neste final de semana e irá à Europa e depois à Ásia. Mas, em 2019, o troféu passará outra vez pela América do Sul e será exibido em maio no Brasil (com locais ainda a serem definidos).

A Taça Webb Ellis já esteve antes no Brasil, em 2012, quando foi exibida em São Paulo na partida Brasil contra Paraguai, no Estádio Nicolau Alayon.

2018

Janeiro – Uruguai

Março – Alemanha e Espanha

Maio – Fiji

Maio – Hong Kong e China

Julho – Malásia e Filipinas

Agosto – Índia

Dezembro – Nepal

2019

Janeiro – Irlanda

Janeiro – França

Fevereiro – África do Sul

Março – Estados Unidos

Março – Canadá

Abril – Paquistão

Maio – Brasil

Maio – Chile