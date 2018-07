Hoje Nelson Mandela faria 100 anos de idade. O líder da luta contra o regime racista do apartheid na África do Sul tem também seu papel na história do rugby, usando a Copa do Mundo de 1995 para unir o país no início de sua caminhada dentro da democracia.

Comemorando o aniversário de Madiba, damos uma dica de filme: o Watch ESPN está disponibilizando em sua plataforma online o documentário “The 16th Man”, que aborda justamente essa história. Vale muito assistir!