No último dia 15 de março o rugby feminino e a luta por igualdade de gênero sofreram um duro golpe em Tonga, pequeno país da Oceania (de cerca de 100 mil habitantes) famoso por sua força no rugby.

O Ministério da Educação do país determinou que todas as escolas do país estão proibidas de ensinarem rugby – assim com o boxe – às alunas, a fim de “preservar as tradições” tonganesas e a “dignidade da mulher”.

A determinação foi recebida com contestação no país, que terminou em último lugar no Oceania Sevens feminino de 2017.