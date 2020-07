Tempo de leitura: 2 minutos

Os últimos 10 anos foram fundamentais para a popularização do rugby no Brasil e muitos acontecimentos foram marcantes para esta consolidação. Agora, com a década chegando ao fim, vamos relembrar cinco momentos históricos do esporte no país e no mundo nos últimos dez anos.

Vitória do Japão sobre a África do Sul

Logo na rodada de abertura da Copa do Mundo de 2015, veio aquela que ainda é considerada por muitos como a maior zebra da história do esporte mundial. O Japão, que até o momento só havia vencido uma partida na história das Copas (contra o Zimbábue em 1991), derrotou o poderoso time da África do Sul por 34×32. A vitória veio da melhor maneira possível: com um try na última jogada. O momento rendeu ficou eternizado e rendeu até homenagens no Brasil, como o disco “Rugby Japonês”, da banda Amandinho, que além do nome, também relembra o feito na capa.

Volta às Olimpíadas

A volta do Rugby Sevens às Olimpíadas, noventa e dois anos depois da última vez em que o esporte participou dos jogos (Paris, 1924), já seria marcante o suficiente. Para melhorar, o grande retorno aconteceu logo nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Toda essa exposição ajudou muito a popularizar o esporte por aqui. Segundo números levantados pelo portal ReviewBox, em todo o país, o número de buscas por rugby na internet durante o torneio bateu recordes históricos, superando em mais de 1000% os números usuais.

Pedido de casamento nas Olimpíadas

Um acontecimento dos jogos Olímpicos chamou a atenção do mundo inteiro. A atleta da seleção brasileira, Isadora Cerullo, foi pedida em casamento por sua namorada Marjorie Enya logo após a cerimônia de premiação da categoria. O momento emocionou todos os presentes e reforçou a imagem do rugby como um esporte de luta contra qualquer tipo de preconceito.

Envolvimento do público na última Copa

O Japão protagonizou outro momento nesta lista: o envolvimento do público na última copa, realizada em 2019 no país asiático. Os japoneses organizaram um programa de incentivo ao esporte, envolvendo as crianças nas escolas, que tiveram aulas sobre as regras e história do rugby. Além disso, mais de 55 mil ingressos foram distribuídos em 500 escolas, o que ocasionou estádios lotados e um clima muito envolvente nas partidas. A população realmente abraçou a competição.

Recorde de público no país

Todos os momentos que contribuíram para a popularização do esporte culminaram no recorde de público em uma partida no Brasil. Quase 35 mil pessoas compareceram ao Morumbi em novembro de 2018, para ver a partida entre Brasil e All Blacks Maori. O jogo terminou 35 x 03 para os neozelandeses, mas isto teve pouca relevância naquela noite histórica.