O Toulon, um dos grandes clubes da França, virou um quadrinho! Muitos no mundo da ovalada conhecem o famoso presidente do clube, Mourad Boudjelal, que transformou o Toulon em um clube milionário e galático, por onde já passaram dezenas de grandes nomes do rugby mundial, com incontáveis All Blacks, Springboks, Wallabies, Pumas, Bleus e Lions, faturando 3 títulos europeus seguidos, em 2013, 2014 e 2015.

O dinheiro de Boudjelal é oriundo de um negócio que também mexe com paixão. Ele é o dono da Soleil, uma das grandes empresas europeias do ramo das histórias em quadrinhos. A novidade agora é que o próprio Boudjelal resolveu criar um quadrinho de sua autoria e baseado justamente em seu clube de rugby. O primeiro número saiu já e tem como personagem principal ninguém menos que o inglês Jonny Wilkinson. Já estão planejados cinco números.